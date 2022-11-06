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Катарина Завацкая активно готовится к матчу против Японии. Фото
Украинка будет в огне
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Катарина Завацкая активно готовится к поединку национальной команды против сборной Японии в рамках турнира имени Билли Джин Кинг.
Фото и видео тренировки опубликованы на официальной странице теннисной академии "All In Tennis Academy" в Лионе (Франция).
Напомним, что поединок Украина – Япония состоится 11-12 ноября в Токио.
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