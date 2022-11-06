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ITF. Олейникова выиграла третий титул за три недели
Сегодня победила в финале одиночного турнира
Фото: Metro
Ираклион (ITF), украинская теннисистка Александра Олейникова одержала победу в финале греческого турнира. В решающем матче её соперницей была немка Сильвия Амброзио. Примечательно, что этот титул стал уже третьим за последние три недели.
23 октября Олейникова победила в финале турнира W15 венгерскую теннисистку Ванду Лукаш. 29 октября в парном финале ITF Александра с британкой Лорин Джон-Баптист вынесла пару соперниц из Италии и Северной Македонии.
Грунт
Александра Олейникова (Украина) – Сильвия Амброзио (Германия)
6:3|7:5
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