ITF. Олейникова выиграла третий титул за три недели

Ираклион (ITF), украинская теннисистка Александра Олейникова одержала победу в финале греческого турнира. В решающем матче её соперницей была немка Сильвия Амброзио. Примечательно, что этот титул стал уже третьим за последние три недели.

23 октября Олейникова победила в финале турнира W15 венгерскую теннисистку Ванду Лукаш. 29 октября в парном финале ITF Александра с британкой Лорин Джон-Баптист вынесла пару соперниц из Италии и Северной Македонии.

Грунт

Александра Олейникова (Украина) – Сильвия Амброзио (Германия)

6:3|7:5