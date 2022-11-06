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АТР. Хольгер Руне обыграл Новака Джоковича в финале Мастерса

Теннис
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Датчанин вынес пять игроков из топ-10 мирового рейтинга за пять дней

АТР. Хольгер Руне обыграл Новака Джоковича в финале Мастерса

Фото: Tennis Majors

UA-Футбол
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Париж (АТР), датский теннисист Хольгер Руне обыграл серба Новака Джоковича в финале французского Мастерса. Этот титул АТР 1000 стал первым в профессиональной карьере 19-летнего датчанина.

Всего же Руне выиграл третий турнир в сезоне и в карьере. Более того, на пути к победе на Мастерсе в Париже Хольгер вынес пятерых игроков из топ-10 рейтинга АТР за пять дней. Теперь сам Руне станет десятой ракеткой мира, обойдя по очкам Хуберта Хуркача.

Крытые корты, хард

Хольгер Руне (Дания) – Новак Джокович (Сербия)

3:6|6:3|7:5

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В статье: Новак Джокович теннис
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