АТР. Хольгер Руне обыграл Новака Джоковича в финале Мастерса

Париж (АТР), датский теннисист Хольгер Руне обыграл серба Новака Джоковича в финале французского Мастерса. Этот титул АТР 1000 стал первым в профессиональной карьере 19-летнего датчанина.

Всего же Руне выиграл третий турнир в сезоне и в карьере. Более того, на пути к победе на Мастерсе в Париже Хольгер вынес пятерых игроков из топ-10 рейтинга АТР за пять дней. Теперь сам Руне станет десятой ракеткой мира, обойдя по очкам Хуберта Хуркача.

Крытые корты, хард

Хольгер Руне (Дания) – Новак Джокович (Сербия)

3:6|6:3|7:5