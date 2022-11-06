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АТР. Хольгер Руне обыграл Новака Джоковича в финале Мастерса
Датчанин вынес пять игроков из топ-10 мирового рейтинга за пять дней
Фото: Tennis Majors
Париж (АТР), датский теннисист Хольгер Руне обыграл серба Новака Джоковича в финале французского Мастерса. Этот титул АТР 1000 стал первым в профессиональной карьере 19-летнего датчанина.
Всего же Руне выиграл третий турнир в сезоне и в карьере. Более того, на пути к победе на Мастерсе в Париже Хольгер вынес пятерых игроков из топ-10 рейтинга АТР за пять дней. Теперь сам Руне станет десятой ракеткой мира, обойдя по очкам Хуберта Хуркача.
Крытые корты, хард
Хольгер Руне (Дания) – Новак Джокович (Сербия)
3:6|6:3|7:5
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