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Каролин Гарсия одержала легкую победу над Саккари и стала первой финаисткой Итогового турнира WTA

Теннис
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Результат первого полуфинального матча

Каролин Гарсия одержала легкую победу над Саккари и стала первой финаисткой Итогового турнира WTA

Фото: World Today News

Новина українською

В Форт-Уэрте состоялся первый полуфинальный матч Итогового чемпионата WTA, в котором сошлись 29-летняя француженка Каролин Гарсия и 27-летняя представительница Греции Мария Саккари.

Встреча завершилась уверенной победой Гарсии в двух сетах.

Каролин Гарсия - Мария Саккари 6:3, 6:2

Продолжительность матча составила 1 час 16 минут.

На счету представительницы Франции – шесть подач навылет, одна двойная ошибка и четыре из пяти (80%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – ни одного эйса, одна двойная ошибка и один из трёх (33%) удачных брейк-пойнтов.

Таким образом, Каролин Гарсия стала первой финалисткой турнира.

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В статье: Каролин Гарсия Мария Саккари
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