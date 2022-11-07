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Каролин Гарсия одержала легкую победу над Саккари и стала первой финаисткой Итогового турнира WTA
Результат первого полуфинального матча
Фото: World Today News
В Форт-Уэрте состоялся первый полуфинальный матч Итогового чемпионата WTA, в котором сошлись 29-летняя француженка Каролин Гарсия и 27-летняя представительница Греции Мария Саккари.
Встреча завершилась уверенной победой Гарсии в двух сетах.
Каролин Гарсия - Мария Саккари 6:3, 6:2
Продолжительность матча составила 1 час 16 минут.
На счету представительницы Франции – шесть подач навылет, одна двойная ошибка и четыре из пяти (80%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – ни одного эйса, одна двойная ошибка и один из трёх (33%) удачных брейк-пойнтов.
Таким образом, Каролин Гарсия стала первой финалисткой турнира.
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