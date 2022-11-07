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Ига Швёнтек синсационно уступила Арине Соболенко

Теннис
(1 голосов)

Неожиданный исход матча

Ига Швёнтек синсационно уступила Арине Соболенко

Фото: ABS-CBN News

Новина українською

В Форт-Уэрте (США) состоялся второй полуфинальный матч Итогового чемпионата WTA, в котором сошлись 21-летняя полька Ига Швёнтек и 24-летняя представительница белоруссии Арина Соболенко. Матч завершился победой Соболенко.

Арина Соболенко - Ига Швёнтек 6:2, 2:6, 6:1

Продолжительность матча составила 2 часа 9 минут.

На счету представительницы белоруссии – 12 подач навылет, девять двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 13 (46%). У её оппонентки – один эйс, шесть двойных ошибок и четыре удачных брейк-пойнта из 10 (40%).

Таким образом, Соболенко стала второй финалисткой турнира.

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В статье: Арина Соболенко Ига Швёнтек
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