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Джошуа: Бой с Фьюри ещё состоится

Теннис
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Фанаты с нетерпением ждут этого боя

Джошуа: Бой с Фьюри ещё состоится

Новина українською

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) заявил, что бой с действующим обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 КО) ещё состоится. Слова британца приводит портал Вoxing 24/7.

"Поединок с Фьюри еще состоится. Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе был бы для меня большой возможностью после поражения.

Переговоры об этом бое помогли мне снова подняться после фиаско. Поэтому досадно, что этого не случилось. Вот почему я после этого решил, что получилось слишком много суеты. И когда я снова буду готов, то я все сделаю как следует. В том смысле, что у нас есть временные рамки, у меня есть список потенциальных соперников, и мы зададим жару".

Напомним, в своём последнем бою в августе британец потерпел второе поражение от рук украинца Александра Усика (20-0, 13 KO).

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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Источник:
XSport.ua

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