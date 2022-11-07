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Братислава. Илья Марченко одержал победу в финале квалификации

Теннис
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Украинец не проиграл ни одного сета

Братислава. Илья Марченко одержал победу в финале квалификации

фото - btu.org.ua

Новина українською

Илья Марченко в финальном раунде квалификации на "челленджере" в Словакии одержал победу над представителем Швеции Карпом Фрибергом.

Братислава, Словакия

Квалификация. Второй круг
Илья Марченко (Украина) - Карл Фриберг (Швеция) 6:2, 6:3

Украинец выполнил шесть эйсов при одной двойной ошибке, сделал три брейка и отыграл оба брейк-поинта соперника. Марченко впервые за три недели сыграет в основе "челленджера" (Вильнюс).

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В статье: Илья Марченко
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