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Виталий Сачко не сумел выйти в основную сетку турнира в Братиславе

Теннис
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Украинец был близок к победе

Виталий Сачко не сумел выйти в основную сетку турнира в Братиславе

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Виталий Сачко покидает одиночной разряд "челленджера" в Словакии. Во втором круге квалификации он не смог обыграть Джема Илкеля.

Братислава, Словакия. Квалификация. Второй круг

Виталий Сачко - Джем Илкель 3:6, 6:3, 3:6

Матч продлился 2 часа и 6 минут. Украинский теннисист снова не смог выйти в основную сетку.

Напомним, что на прошлой неделе в Бергамо Сачко проиграл в стартовом раунде квалификации.

В парном разряде "челленджера" в Братиславе украинец выступит вместе с Давидом Пихлером из Австрии.

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В статье: Виталий Сачко
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