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Виталий Сачко не сумел выйти в основную сетку турнира в Братиславе
Украинец был близок к победе
Виталий Сачко покидает одиночной разряд "челленджера" в Словакии. Во втором круге квалификации он не смог обыграть Джема Илкеля.
Братислава, Словакия. Квалификация. Второй круг
Виталий Сачко - Джем Илкель 3:6, 6:3, 3:6
Матч продлился 2 часа и 6 минут. Украинский теннисист снова не смог выйти в основную сетку.
Напомним, что на прошлой неделе в Бергамо Сачко проиграл в стартовом раунде квалификации.
В парном разряде "челленджера" в Братиславе украинец выступит вместе с Давидом Пихлером из Австрии.
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