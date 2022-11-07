Симона Халеп может обжаловать решение по допинг-делу в течении 20 дней

Румынский юрист Паул Чукур рассказал, что расследование по допинг-делу двукратной чемпионки турниров "Большого шлема" Симоны Халеп завершено.

"Этап расследования завершён. Отныне у Симоны Халеп есть 20 дней, чтобы либо оспорить обвинительное заключение, либо заключить — а есть и такая возможность — соглашение о признании вины, которое сократит санкции для неё с четырёх лет, что является стандартом, до трёх лет", — приводит слова Чукура Romania Insider, ссылаясь на TVR.

Отмечается, что у Симоны Халеп есть 20 дней, чтобы решить, оспаривать ли предъявленное ей обвинение в употреблении допинга или заключить соглашение о признании вины.