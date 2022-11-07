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Третья ракетка мира не сыграет в финале Кубка Билли Джин Кинга
Такое решение она приняла после неудачи на Итоговом турнире ATP
Фото: Action Network
Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула не сыграет в финальной части Кубка Билли Джин Кинг – 2022, сообщает Федерация тенниса США (USTA). Турнир пройдёт в Глазго (Шотландия) с 8 по 13 ноября.
Ранее Пегула неудачно выступила на Итоговом чемпионате WTA, который в данный момент проходит в Форт-Уэрте (Техас, США). Американка проиграла все три матча на групповом этапе как в одиночном, так и парном разрядах.
За сборную США вместе Пегулы сыграет финалистка одного турнира "Большого шлема" и чемпионка шести турниров на уровне WTA в парном разряде, 111-я ракетка мира Кэти Макнелли.
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