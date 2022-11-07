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ФТУ назвала дату и место проведения матча Украины и Ливана

Теннис
(1 голосов)

Первый матч состоится 3 февраля

ФТУ назвала дату и место проведения матча Украины и Ливана

Новина українською

Матч плей-офф в Первой Мировой группе между сборными Украины и Ливана состоиттся 3-4 февраля в городе Лешно.

Помимо данной встречи, украинская федерация поможет в организации матча Грузии против Боливии во Второй Мировой группе, который также состоится в Лешно.

Напомним, в сентябре сборная Украины потерпела поражение от Венгрии в матче за выход в Квалификацию командного турнира.

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В статье: сборная Украины по теннису
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Источник:
БТУ

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