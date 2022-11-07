ФТУ назвала дату и место проведения матча Украины и Ливана

Матч плей-офф в Первой Мировой группе между сборными Украины и Ливана состоиттся 3-4 февраля в городе Лешно.

Помимо данной встречи, украинская федерация поможет в организации матча Грузии против Боливии во Второй Мировой группе, который также состоится в Лешно.

Напомним, в сентябре сборная Украины потерпела поражение от Венгрии в матче за выход в Квалификацию командного турнира.