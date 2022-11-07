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Ига Швёнтек: Не буду врать — я ждала завершения сезона

Теннис
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Теннисистка провела отличный сезон

Ига Швёнтек: Не буду врать — я ждала завершения сезона

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Первая ракетка мира, 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек поделилась эмоциями от того, что её теннисный сезон подошёл к концу.

"Не буду врать — я ждала этого момента. На прошлой неделе было довольно трудно разглядеть эту финишную черту, но всё равно я была полностью мотивирована и готова к каждому матчу. С одной стороны, мне грустно, что я проиграла, с другой стороны, у меня есть ещё один выходной — это хоть какой-то плюс. Этот сезон был довольно напряжённым. Я очень горжусь собой за то, что смогла играть так хорошо до самого конца сезона. Я рада", — приводит слова Свёнтек пресс-служба WTA.

Последней игрой сезона для польки стал полуфинальный матч Итогового чемпионата WTA.

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В статье: Ига Швёнтек
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