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Ига Швёнтек: Не буду врать — я ждала завершения сезона
Теннисистка провела отличный сезон
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира, 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек поделилась эмоциями от того, что её теннисный сезон подошёл к концу.
"Не буду врать — я ждала этого момента. На прошлой неделе было довольно трудно разглядеть эту финишную черту, но всё равно я была полностью мотивирована и готова к каждому матчу. С одной стороны, мне грустно, что я проиграла, с другой стороны, у меня есть ещё один выходной — это хоть какой-то плюс. Этот сезон был довольно напряжённым. Я очень горжусь собой за то, что смогла играть так хорошо до самого конца сезона. Я рада", — приводит слова Свёнтек пресс-служба WTA.
Последней игрой сезона для польки стал полуфинальный матч Итогового чемпионата WTA.
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