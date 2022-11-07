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Ник Кирьос показал фото со своей девушкой
Теннисист осуществил просьбу одного из подписчиков
Финалист Уимблдона 2022 года австралийский теннисист Ник Кирьос выложил фото со своей возлюбленной. Девушка Кирьоса — модель и блогер Костен Хатци.
Напомним, что в текущем сезоне Ник вместе с Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022.
Также австралиец полностью пропустил грунтовую часть сезона, однако был одним из сильнейших игроков на траве.
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