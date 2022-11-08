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Каролин Гарсия выиграла Итоговый турнир WTA

Теннис
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29-француженка обыграла Арину Соболенко

Каролин Гарсия выиграла Итоговый турнир WTA

Фото: wtatennis.com / Автор - Jimmie48

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В Форт-Уэрте состоялся финальный матч Итогового чемпионата WTA, в котором сошлись 29-летняя француженка Каролин Гарсия (шестая ракетка мира) и 24-летняя представительница беларуси Арина Соболенко (седьмой номер рейтинга). Встреча завершилась победой Гарсии.

Итоговый турнир WTA. Финал

Каролин Гарсия - Арина Соболенко 7:6 (7:4), 6:4

Продолжительность матча составила 1 час 40 минут.

На счету представительницы Беларуси четыре подачи навылет, три двойные ошибки и нет ни одной попытки реализовать брейк-пойнт. У её оппонентки 11 эйсов, одна двойная ошибка и один из одного (100%) реализованный брейк-пойнт.

Гарсия впервые в карьере выиграла Итоговый турнир WTA. Напомним, что в полуфинале она обыграла пятую ракетку мира Марию Саккари из Греции.

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В статье: Каролин Гарсия Арина Соболенко
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