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Каролин Гарсия стала первой французской теннисисткой с 2006 года, которой удалось выиграть восемь и более матчей с соперницами из топ-10 рейтинга

Теннис
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Ей удалось обыграть Игу Свёнтек

Каролин Гарсия стала первой французской теннисисткой с 2006 года, которой удалось выиграть восемь и более матчей с соперницами из топ-10 рейтинга

Фото: World Today News

Новина українською

Французская теннисистка Каролин Гарсия после победы над Ариной Соболенко в финале Итогового турнира WTA — 7:6 (7:4), 6:4, стала автором рекорда среди представительниц своей страны.

Гарсия стала первой француженкой с 2006 года после Амели Моресмо, которая сумела одержать победу в восьми или более матчах с соперницами из топ-10 рейтинга WTA в пределах одного года.

В 2022 году Гарсия обыграла Игу Свёнтек, Марию Саккари (дважды), Джессику Пегулу, Арину Соболенко (дважды), Кори Гауфф и Дарью Касаткину.

На сегодняшний день французская теннисистка занимает шестое место в рейтинге WTA.

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В статье: Каролин Гарсия
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