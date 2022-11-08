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Людмила Киченок: Было немного досадно, что в первые дни травмировала мышцу на Итоговом турнире WTA

Теннис
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Украинская теннисистка уступила в полуфинале

Людмила Киченок: Было немного досадно, что в первые дни травмировала мышцу на Итоговом турнире WTA

Фото: Kyiv Post

Новина українською

Украинская теннисистка Людмила Киченок рассказала об ощущениях, которые она испытала на Итоговом турнире WTA, где она с Еленой Остапенко из Латвии дошла до полуфинала.

"Честно говоря, у меня такие интересные ощущения, потому что я впервые играла в таком формате. Ты проигрываешь, но у тебя есть еще шансы выйти в полуфинал. Честно говоря, мы на это не надеялись, когда проиграли первые два матча, но дальше так сложилось, что вышли. Жаль, что проиграли, это были не лучшие наши матчи в этом сезоне. Но это теннис, это игра, и нужно будет благодарны за этот сезон, что мы закончили год в топ-8 лучших команд мира.

Было немного досадно, что в первые дни травмировала мышцу здесь. Не могла полноценно тренироваться, но играла с тейпом и все было нормально. Но это помешало полноценно тренироваться и делать то, что мы хотели", – сказала Киченок.

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В статье: Елена Остапенко Людмила Киченок
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Источник:
Суспильне Спорт

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