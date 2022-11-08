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Стефанос Циципас показал фото нового дома в Монако

Теннис
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Его соседкой стала Каролина Возняцки

Стефанос Циципас показал фото нового дома в Монако

Фото: Tennishead

Новина українською

Третья ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас сообщил, что приобрёл дом в Монако.

"Новый дом – это место, где рождаются воспоминания и сбываются мечты", — подписал фото Циципас.

На пост отреагировала бывшая первая ракетка мира датская теннисистка Каролина Возняцки. "Добро пожаловать, сосед!" — написала Каролина в комментариях.

Напомним, Стефанос отобрался на Итоговый чемпионат ATP, который пройдёт в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября.

Стефанос Циципас показал фото нового дома в Монако - изображение 1

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В статье: Стефанос Циципас
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