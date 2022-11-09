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Мастерс в Париже посетило в 4,5 раза больше зрителей, чем Итоговый чемпионат WTA
Об этом рассказал директор Парижского турнира
Фото: sport.ru
Турнир серии "Мастерс" в Париже (Франция) посетило в 4,5 раза больше зрителей, чем Итоговый чемпионат WTA, который параллельно проходил в Форт-Уэрте (штат Техас, США).
На соревнования в Париже было продано 164 тыс. билетов, что является рекордом турнира. А на женский Итоговый фанаты приобрели лишь 35 тыс. билетов.
Чемпионом "Мастерса" в Париже сенсационно стал 19-летний датский теннисист Хольгер Руне, а Итоговый чемпионат WTA в 2022 году выиграла представительница Франции Каролин Гарсия
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