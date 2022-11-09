Мастерс в Париже посетило в 4,5 раза больше зрителей, чем Итоговый чемпионат WTA

Турнир серии "Мастерс" в Париже (Франция) посетило в 4,5 раза больше зрителей, чем Итоговый чемпионат WTA, который параллельно проходил в Форт-Уэрте (штат Техас, США).

На соревнования в Париже было продано 164 тыс. билетов, что является рекордом турнира. А на женский Итоговый фанаты приобрели лишь 35 тыс. билетов.

Чемпионом "Мастерса" в Париже сенсационно стал 19-летний датский теннисист Хольгер Руне, а Итоговый чемпионат WTA в 2022 году выиграла представительница Франции Каролин Гарсия