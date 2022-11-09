Дарья Снигур снялась по ходу матча с россиянкой на турнире в Шарм-эш-Шейхе

Украинская теннисистка Дарья Снигур снялась с матча 1/16 финала хардового 25-тысячника в Шарм-эш-Шейхе против Александры Корнеевой, которая является представительницей россии.

ITF W25 Шарм-эш-Шейх. Хард. 1/16 финала

Дарья Снигур (Украина) – Александра Корнеева – 2:6 (отказ)

Напомним, что Дарья была посеяна под первым номером в этом турнире.

Ранее она снялась с полуфинального матча на турнире во Франции, где ее соперницей также была представительница россии.