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Дарья Снигур снялась по ходу матча с россиянкой на турнире в Шарм-эш-Шейхе
Украинка отказалась продолжать
Фото: UK Sports News
Украинская теннисистка Дарья Снигур снялась с матча 1/16 финала хардового 25-тысячника в Шарм-эш-Шейхе против Александры Корнеевой, которая является представительницей россии.
ITF W25 Шарм-эш-Шейх. Хард. 1/16 финала
Дарья Снигур (Украина) – Александра Корнеева – 2:6 (отказ)
Напомним, что Дарья была посеяна под первым номером в этом турнире.
Ранее она снялась с полуфинального матча на турнире во Франции, где ее соперницей также была представительница россии.
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