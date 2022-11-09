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Рафаэль Надаль прибыл на Итоговый турнир АТР

Теннис
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Соревнования стартуют 13 ноября

Рафаэль Надаль прибыл на Итоговый турнир АТР

Фото: The North East Affairs

Новина українською

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль прибыл в Турин (Италия). Соответствующая фотография появилась в "твиттере" итальянского журналиста Марко Кастельнуово.

С 13 по 20 ноября в Турине пройдёт Итоговый чемпионат ATP, одним из участников которого станет Надаль.

Рафаэль Надаль прибыл на Итоговый турнир АТР - изображение 1

Помимо Надаля на турнире выступят серб Новак Джокович, грек Стефанос Циципас, норвежец Каспер Рууд, канадец Феликс Оже-Альяссим и американец Тейлор Фритц, Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

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В статье: Рафаэль Надаль
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