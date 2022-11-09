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Гарбинье Мугуруса похвасталась фотографиями с отдыха

Теннис
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Теннисистка сейчас на Мальдивах

Гарбинье Мугуруса похвасталась фотографиями с отдыха

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Двукратная победительница турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса опубликовала в социальных сетях подборку впечатляющих снимков из отпуска на Мальдивах.

В последние два сезона 29-летняя Мугуруса не может пройти дальше четвёртого круга на турнирах "Большого шлема". Она добивалась этого дважды, а именно на Открытом чемпионате Австралии 2021 года и на US Open того же года.

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В статье: Гарбинье Мугуруса
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