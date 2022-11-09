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Надаль: В Турине я впервые в жизни, для меня это новый опыт, и я очень рад

Теннис
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Испанец нацелен на победу

Надаль: В Турине я впервые в жизни, для меня это новый опыт, и я очень рад

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от выступления на Итоговом чемпионате ATP – 2022, который пройдёт в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября. Надаль ни разу в карьере не выигрывал данные соревнования.

Помимо Надаля, в Турине выступят серб Новак Джокович, грек Стефанос Циципас, норвежец Каспер Рууд, канадец Феликс Оже-Альяссим и американец Тейлор Фритц, Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

"Всегда здорово выступать на последнем турнире сезона. Это демонстрирует, что ты провёл отличный год, поэтому я рад. Для меня Италия очень близкая страна. Но в Турине я впервые в жизни, для меня это новый опыт, и я очень рад. И, конечно, выложусь на полную, как всегда", — приводит слова Надаля пресс-служба ATP.

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В статье: Рафаэль Надаль
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