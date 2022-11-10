Рафаэль Надаль рассказал, кого считает главным соперником в карьере

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что считает экс-лидера рейтинга ATP серба Новака Джоковича своим главным соперником. Джокович 21 раз побеждал на мэйджорах.

"Мой главный соперник — Новак Джокович. В конце концов, он ближе всех ко мне по количеству титулов на турнирах "Большого шлема". И всё это время, что мы играем друг с другом, вся наша история… Из всех выступающих ныне игроков самый опасный соперник, без сомнения, — это Новак", — приводит слова Надаля Sportskeeda.

Джокович и Надаль сыграли друг с другом 59 матчей в рамках ATP. 30 встреч выиграл Новак, 29 — Рафаэль.