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Рафаэль Надаль рассказал, кого считает главным соперником в карьере

Теннис
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И это не Федерер

Рафаэль Надаль рассказал, кого считает главным соперником в карьере

Фото: The North East Affairs

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22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что считает экс-лидера рейтинга ATP серба Новака Джоковича своим главным соперником. Джокович 21 раз побеждал на мэйджорах.

"Мой главный соперник — Новак Джокович. В конце концов, он ближе всех ко мне по количеству титулов на турнирах "Большого шлема". И всё это время, что мы играем друг с другом, вся наша история… Из всех выступающих ныне игроков самый опасный соперник, без сомнения, — это Новак", — приводит слова Надаля Sportskeeda.

Джокович и Надаль сыграли друг с другом 59 матчей в рамках ATP. 30 встреч выиграл Новак, 29 — Рафаэль.

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В статье: Рафаэль Надаль
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