Рафаэль Надаль: Пока я всё ещё испытываю удовлетворение и страсть к теннису

Победитель Открытого чемпионата Австралии и "Ролан Гаррос" испанец Рафаэль Надаль рассказал, думает ли он о завершении профессиональной карьеры.

"Думал ли о завершении карьеры? Я счастлив играть в теннис. Я по-прежнему сохраняю любовь к спорту, страсть. Если моё тело позволяет, я продолжу получать удовольствие от своей повседневной карьеры профессионального теннисиста, но также пришло время подумать о других вещах. Пока я всё ещё испытываю удовлетворение и страсть к теннису", — приводит слова Надаля пресс-служба ATP.

Соперниками Надаля по группе на Итоговом турнире ATP станут представитель Канады Феликс Оже-Альяссим, норвежец Каспер Рууд и американец Тейлор Фритц.