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Рафаэль Надаль узнал имя соперника по Итоговому турниру АТР

Теннис
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Матч испанца состоится 13 ноября

Рафаэль Надаль узнал имя соперника по Итоговому турниру АТР

Фото: NU.nl

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Стало известно расписание первого игрового дня Итогового турнира ATP. Испанец Рафаэль Надаль сразится с представителем США Тейлором Фритцем, а норвежец Каспер Рууд поборется с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Встречи состоятся 13 ноября.

Первыми на корт выйдут Марсело Аревало/Жан-Жюльен Роже и Ллойд Гласспул и Харри Хелиоваара. После них пройдёт матч Каспера Рууда и Феликса Оже-Альяссима.

Вечернюю сессию откроет парная встреча Раджив Рам/Джо Солсбери — Марсель Гранольерс/Орасио Себальос. Далее сойдутся Рафаэль Надаль и Тейлор Фритц.

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В статье: Рафаэль Надаль
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