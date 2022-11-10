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Рафаэль Надаль узнал имя соперника по Итоговому турниру АТР
Матч испанца состоится 13 ноября
Фото: NU.nl
Стало известно расписание первого игрового дня Итогового турнира ATP. Испанец Рафаэль Надаль сразится с представителем США Тейлором Фритцем, а норвежец Каспер Рууд поборется с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Встречи состоятся 13 ноября.
Первыми на корт выйдут Марсело Аревало/Жан-Жюльен Роже и Ллойд Гласспул и Харри Хелиоваара. После них пройдёт матч Каспера Рууда и Феликса Оже-Альяссима.
Вечернюю сессию откроет парная встреча Раджив Рам/Джо Солсбери — Марсель Гранольерс/Орасио Себальос. Далее сойдутся Рафаэль Надаль и Тейлор Фритц.
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