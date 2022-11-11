 Определились полуфинальные пары молодежного Итогового турнира АТР ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Определились полуфинальные пары молодежного Итогового турнира АТР
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Определились полуфинальные пары молодежного Итогового турнира АТР

Теннис
(1 голосов)

Результаты матчей

Определились полуфинальные пары молодежного Итогового турнира АТР

Фото: sport.ru

Новина українською

Британский теннисист Джек Дрэйпер одолел представителя Италии Лоренцо Музетти и вышел в полуфинал молодёжного Итогового турнира ATP. Продолжительность матча составила 58 минут.

Дрэйпер одержал победу со счётом 4:1, 4:0, 4:3 (7:3). Британец выполнил 12 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Лоренцо Музетти три эйса, ни одной ошибки на подаче и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Другую полуфинальную пару составят швейцарец Доминик Штрикер, одержавший три победы из трёх на групповом этапе, и чешский теннисист Иржи Легечка.

Полуфинальные пары молодёжного Итогового турнира ATP:

Джек Дрэйпер — Брэндон Накашима

Доминик Штрикер — Иржи Легечка

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье:
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде