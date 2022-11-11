 Костюк выиграла для Украины первый матч против Японии на Кубке Билли Джин Кинг ᐉ UA-Футбол
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Костюк выиграла для Украины первый матч против Японии на Кубке Билли Джин Кинг

Теннис
(1 голосов)

Украина повела в счете

Костюк выиграла для Украины первый матч против Японии на Кубке Билли Джин Кинг

Фото - Facebook

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины повела в поединке против Японии на Кубке Билли Джин Кинг. Первый балл нашей команде принесла Марта Костюк, обыгравшая Мисаки Дой.

Поединок длился около двух часов. За это время украинка выполнила пять эйсов против нуля у соперниц, уступила по количеству активно выигранных мячей (24:23), но совершила меньше невынужденных ошибок (31:21). Судьба первого сета определялась на тай-брейке, по ходу которого Костюк вела 6:0. Забрать вторую партию позволил брейк в предпоследнем гейме.

Следующей на корт выйдет Катарина Завацкая, встречающаяся с Моюкой Учидзимой.

Теннис. Кубок Билли Джин Кинг
Япония – Украина 0:1
Мисаки Дой – Марта Костюк 6:7, 4:6

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В статье: Марта Костюк Кубок Билли Джин Кинг
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