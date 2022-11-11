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Завацкая увеличила преимущество Украины над Японией в Кубке Билли Джин Кинг
До окончательной победы один шаг
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинка Катарина Завацкая одержала победу во втором матче Кубка Билли Джин Кинг против сборной Японии, которую представляла Моюка Учидзима.
В первом сете теннисистки не сделали ни одного брейка и затянули игру в тай-брейк, который увереннее провела Завацкая. Во второй партии при счете 5:2 в свою пользу Катарина имела пять матч-боллов, из которых реализовать удалось лишь последний.
Благодаря этой победе счет во встрече стал 2:0. Завтра в 8 утра теннисистки Украины и Японии снова выйдут на корт. Первой должна сыграть Марта Костюк. Ее потенциальный выигрыш подарит нашей сборной досрочную победу в противостоянии с японками и путевку в раунд квалификации, где будут разыгрываться путевки в Финал года.
Кубок Билли Джин Кинг
Япония – Украина 0:2
Моюка Учидзима - Катарина Завацкая 6:7, 2:6
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