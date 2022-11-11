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Отец Джоковича рассказал, сыграет ли Новак на Australian Open-2023

Теннис
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Серб может пропустить турнир

Отец Джоковича рассказал, сыграет ли Новак на Australian Open-2023

Фото: GQ India

Новина українською

Срджан Джокович, отец 21-кратного чемпиона турниров "Большого шлема", бывшей первой ракетки мира Новака Джоковича, прокомментировал то, что его сын может не сыграть на Открытом чемпионате Австралии в 2023 году.

"Они хотели сломать его и уничтожить, показать через него, что они могут делать всё, что захотят. Пока он летел на самолёте между Дубаем и Мельбурном, они изменили закон.

Австралия несёт ответственность. Сейчас ситуация такая же самая. Не знаю, изменится ли она", — приводит слова Джоковича-старшего издание Sportskeeda.

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В статье: Новак Джокович
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