Новак Джокович: Мы готовы к Итоговому турниру АТР

Обладатель 21 титула турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович поделился эмоциями от предстоящего старта Итогового турнира ATP.

"Привет, ребята! Сегодня прошла церемония с кубком. Мы готовы к турниру. Надеюсь увидеть вас всех на стадионе через пару дней. Великолепная погода в Турине, отличный город. Прекрасное место для того, чтобы провести лучший турнир в году с лучшими игроками сезона", — сказал Джокович в видео, опубликованном пресс-службой турнира.

Новак Джокович проведёт свой первый матч на Итоговом турнире ATP с представителем Греции Стефаносом Циципасом. Встреча пройдёт 14 ноября.