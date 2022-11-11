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Новак Джокович: Мы готовы к Итоговому турниру АТР

Теннис
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Первый матч состоится 14 ноября

Новак Джокович: Мы готовы к Итоговому турниру АТР

Фото: Tennis World

Новина українською

Обладатель 21 титула турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович поделился эмоциями от предстоящего старта Итогового турнира ATP.

"Привет, ребята! Сегодня прошла церемония с кубком. Мы готовы к турниру. Надеюсь увидеть вас всех на стадионе через пару дней. Великолепная погода в Турине, отличный город. Прекрасное место для того, чтобы провести лучший турнир в году с лучшими игроками сезона", — сказал Джокович в видео, опубликованном пресс-службой турнира.

Новак Джокович проведёт свой первый матч на Итоговом турнире ATP с представителем Греции Стефаносом Циципасом. Встреча пройдёт 14 ноября.

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В статье: Новак Джокович
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