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Надаль: Я счастлив дать себе ещё один шанс в возрасте 36 лет на Итоговом турнире АТР

Теннис
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Рафа рассказал о своих ожиданиях

Надаль: Я счастлив дать себе ещё один шанс в возрасте 36 лет на Итоговом турнире АТР

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о своих ожиданиях от Итогового турнира в Турине (Италия).

"Я счастлив быть здесь, счастлив участвовать в последнем турнире года, бороться с семью лучшими игроками сезона. Мне нужна практика, нужно больше работать, но я счастлив. Я здесь, чтобы стараться изо всех сил и чтобы попытаться достичь своих целей. Если бы понимал, что нет вариантов драться за титул, я был бы где-нибудь в другом месте.

Выкладываюсь полностью во всех турнирах. Неважно, выиграл я его в прошлом или нет. Когда участвую в теннисном турнире, я хочу победить и стараюсь изо всех сил, чтобы достичь этой цели. Здесь я не смог этого сделать, был недостаточно хорош, чтобы добиться этого. Поэтому нужно просто принять это, и я счастлив дать себе ещё один шанс в возрасте 36 лет — то, что мне было трудно представить много лет назад", — приводит слова Надаля ATP.

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В статье: Рафаэль Надаль
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