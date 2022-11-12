Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марта Костюк приносит Украине уверенную победу над Японией на Кубке Билли Джин Кинг
Девушки разобрались быстро
фото - btu.org.ua
Марта Костюк (WTA №70) победила в третьем матче нашей национальной команды против Японии в рамках Кубка Билли Джин Кинг.
Украинская теннисистка одолела Моюку Учиджиму (WTA №105) со счетом 2-0 (6-0; 6-3).
Матч продолжался 1 час 2 минуты. На счету Костюк 5 подач навылет, 5 двойных ошибок и 4 из 6 реализованных брейков.
Таким образом Украина одержала общекомандную победу со счетом 3-0.
Результат парного матча Марты Костюк и Людмилы Киченок против Сюко Аоямы и Эной Шибахарой не повлияет на общий результат.
Кубок Билли Джин Кинг
11-12 ноября
Япония – Украина – 0:3
Популярное сейчас
- Бундеслига. Гладбах разбил Дортмунд в результативной битве двух Боруссий
- Доброволец из Японии погиб в боях за Украину
- Дубинчак: Динамо некуда отступать
- Гарбинье Мугуруса похвасталась фотографиями с отдыха
- Империя наносит ответный удар. Ванда Нара снялась в откровенном клипе своего любовника. ВИДЕО
- Красотка дня. Прелестная жена лидера Днепра-1 Александра Пихаленка. ФОТО