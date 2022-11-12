Марта Костюк приносит Украине уверенную победу над Японией на Кубке Билли Джин Кинг

Марта Костюк (WTA №70) победила в третьем матче нашей национальной команды против Японии в рамках Кубка Билли Джин Кинг.

Украинская теннисистка одолела Моюку Учиджиму (WTA №105) со счетом 2-0 (6-0; 6-3).

Матч продолжался 1 час 2 минуты. На счету Костюк 5 подач навылет, 5 двойных ошибок и 4 из 6 реализованных брейков.

Таким образом Украина одержала общекомандную победу со счетом 3-0.

Результат парного матча Марты Костюк и Людмилы Киченок против Сюко Аоямы и Эной Шибахарой ​​не повлияет на общий результат.

Кубок Билли Джин Кинг

11-12 ноября