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Новак Джокович поделился стильными фото из Турина
Серб на стиле
Фото: Getty Images
Сербский теннисист Новак Джокович поделился со своими поклонниками новыми фото. Седьмая ракетка мира прибыл в Турин для участия в Итоговом турнире 2022. Соответствующие снимки он разместил на своей странице в Instagram.
Напомним, ранее Марта Костюк
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