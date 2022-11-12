 Новак Джокович поделился стильными фото из Турина ᐉ UA-Футбол
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Новак Джокович поделился стильными фото из Турина

Теннис
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Серб на стиле

Новак Джокович поделился стильными фото из Турина

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Сербский теннисист Новак Джокович поделился со своими поклонниками новыми фото. Седьмая ракетка мира прибыл в Турин для участия в Итоговом турнире 2022. Соответствующие снимки он разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее Марта Костюк принесла Украине победу над Японией.

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В статье: Новак Джокович
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