Новак Джокович поделился стильными фото из Турина

Сербский теннисист Новак Джокович поделился со своими поклонниками новыми фото. Седьмая ракетка мира прибыл в Турин для участия в Итоговом турнире 2022. Соответствующие снимки он разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее Марта Костюк принесла Украине победу над Японией.