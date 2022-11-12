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Украина все же отдала один матч Японии на Кубке Билли Джин Кинг
Уступили в паре
Фото: Getty Images
Украина победила Японию на турнире Кубка Билли Джин Кинг.
Еще в одиночном противостоянии ранее Марта Костюк
Однако в последнем матче наша пара Киченок/Завацкая все же дали возможность японкам реабилитироваться перед родными трибунами, и уступили пари Аояма/Сибахара.
Счет встречи 2-0 (6-3; 6-3) в пользу хозяек корта.
Кубок Билли Джин Кинг
11-12 ноября
Япония – Украина – 1:3
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