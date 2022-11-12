Украина все же отдала один матч Японии на Кубке Билли Джин Кинг

Украина победила Японию на турнире Кубка Билли Джин Кинг.

Еще в одиночном противостоянии ранее Марта Костюк завоевала для нашей команды третий, решающий бал и обеспечила триумф команды.

Однако в последнем матче наша пара Киченок/Завацкая все же дали возможность японкам реабилитироваться перед родными трибунами, и уступили пари Аояма/Сибахара.

Счет встречи 2-0 (6-3; 6-3) в пользу хозяек корта.

Кубок Билли Джин Кинг

11-12 ноября