 Украина все же отдала один матч Японии на Кубке Билли Джин Кинг ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Украина все же отдала один матч Японии на Кубке Билли Джин Кинг
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина все же отдала один матч Японии на Кубке Билли Джин Кинг

Теннис
Обновлено
(2 голосов)

Уступили в паре

Украина все же отдала один матч Японии на Кубке Билли Джин Кинг

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Украина победила Японию на турнире Кубка Билли Джин Кинг.

Еще в одиночном противостоянии ранее Марта Костюк завоевала для нашей команды третий, решающий бал и обеспечила триумф команды.

Однако в последнем матче наша пара Киченок/Завацкая все же дали возможность японкам реабилитироваться перед родными трибунами, и уступили пари Аояма/Сибахара.

Счет встречи 2-0 (6-3; 6-3) в пользу хозяек корта.

Кубок Билли Джин Кинг

11-12 ноября

Япония – Украина – 1:3

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кубок Билли Джин Кинг
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде