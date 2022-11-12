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ATP. Определились финалисты турнира Next Gen Finals
Ими стали Легечка и Накашима
Фото: TennisTV
Next Gen Finals (АТР), стали известны участники предстоящего финала турнира. В решающем матче сыграют американец Брэндон Накашима и чех Иржи Легечка. Первый обыграл британца Джека Дрэйпера, второй – швейцарца Доминика Штрикера.
Примечательно, что Накашима победил в абсолютно каждом матче на текущем турнире Next Gen Finals. Легечка же потерпел ровно одно поражение – именно от Брэндона.
Крытые корты, хард
Брэндон Накашима (США) – Джэк Дрэйпер (Великобритания)
4:3|1:4|4:2|4:3
Иржи Легечка (Чехия) - Доминик Штрикер (Швейцария)
4:1|4:3|2:4|4:1
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