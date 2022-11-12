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ATP. Определились финалисты турнира Next Gen Finals

Теннис
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Ими стали Легечка и Накашима

ATP. Определились финалисты турнира Next Gen Finals

Фото: TennisTV

UA-Футбол
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Next Gen Finals (АТР), стали известны участники предстоящего финала турнира. В решающем матче сыграют американец Брэндон Накашима и чех Иржи Легечка. Первый обыграл британца Джека Дрэйпера, второй – швейцарца Доминика Штрикера.

Примечательно, что Накашима победил в абсолютно каждом матче на текущем турнире Next Gen Finals. Легечка же потерпел ровно одно поражение – именно от Брэндона.

Крытые корты, хард

Брэндон Накашима (США) – Джэк Дрэйпер (Великобритания)

4:3|1:4|4:2|4:3

Иржи Легечка (Чехия) - Доминик Штрикер (Швейцария)

4:1|4:3|2:4|4:1

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