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АТР. Денис Молчанов выиграл второй титул в сезоне
На этот раз – парный Челленджер
Фото: Tennis World
Братислава (АТР), украинский теннисист Денис Молчанов одержал победу в финале парного турнира серии Челленджер в столице Словакии. Напарником украинца в финале был казахстанец Александр Недовесов.
Соперниками в финале были два чешских теннисиста: Петр Ноуза и Эндрю Поулсон. Эта победа стала уже второй в 2022 году для Молчанова. Ранее он побеждал в финале одиночного турнира в Марселе.
Хард
Денис Молчанов, Александр Недовесов (Украина, Казахстан) – Петр Ноуза, Эндрю Поулсон (Чехия)
4:6|6:4|10:6
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