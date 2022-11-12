АТР. Денис Молчанов выиграл второй титул в сезоне

Братислава (АТР), украинский теннисист Денис Молчанов одержал победу в финале парного турнира серии Челленджер в столице Словакии. Напарником украинца в финале был казахстанец Александр Недовесов.

Соперниками в финале были два чешских теннисиста: Петр Ноуза и Эндрю Поулсон. Эта победа стала уже второй в 2022 году для Молчанова. Ранее он побеждал в финале одиночного турнира в Марселе.

Хард

Денис Молчанов, Александр Недовесов (Украина, Казахстан) – Петр Ноуза, Эндрю Поулсон (Чехия)

4:6|6:4|10:6