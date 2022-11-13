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Американец Накашима – чемпион юниорского Итогового турнира 2022
Новая звезда тенниса
Getty Images/Global Images Ukraine
Американский теннисист Брендон Накашима (АТР №49) победил в финале юниорского Итогового турнира 2022.
В решающем поединке за главный титул соревнований он одолел представителя Чехии Йиржи Легечко (АТР №74). Счет матча 3-0 (4-3; 4-3; 4-2) в пользу триумфатора турнира.
На счету Накашими 11 подач на вылет, 21 виннер, 2 из 3 использованных брейков, 4 невынужденных и 1 двойная ошибка. У его соперника 4 эйса, 27 виннеров, 1 из 4 использованный брейк, 17 невынужденных и 0 двойных ошибок.
Напомним, что прошлогодний чемпион юниорского Итогового турнира, испанец Карлос Алькарас сейчас занимает первую позицию в мировом рейтинге.
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