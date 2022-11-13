 Американец Накашима – чемпион юниорского Итогового турнира 2022 ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Американец Накашима – чемпион юниорского Итогового турнира 2022
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Американец Накашима – чемпион юниорского Итогового турнира 2022

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Новая звезда тенниса

Американец Накашима – чемпион юниорского Итогового турнира 2022

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Американский теннисист Брендон Накашима (АТР №49) победил в финале юниорского Итогового турнира 2022.

В решающем поединке за главный титул соревнований он одолел представителя Чехии Йиржи Легечко (АТР №74). Счет матча 3-0 (4-3; 4-3; 4-2) в пользу триумфатора турнира.

На счету Накашими 11 подач на вылет, 21 виннер, 2 из 3 использованных брейков, 4 невынужденных и 1 двойная ошибка. У его соперника 4 эйса, 27 виннеров, 1 из 4 использованный брейк, 17 невынужденных и 0 двойных ошибок.

Напомним, что прошлогодний чемпион юниорского Итогового турнира, испанец Карлос Алькарас сейчас занимает первую позицию в мировом рейтинге.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Итоговый турнир АТР
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде