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Первый день Итогового турнира АТР 2022, расписание матчей
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 13 ноября, в итальянском Турине начинается Итоговый турнир АТР 2022. Восемь лучших теннисистов по итогам этого года разыграют чемпионский титул.
Вашему вниманию расписание первого игрового дня:
Пары
12:30. Аревало/Ройер – Гласспул/Хелиоваара
19:30. Гранольерс/Себальос – Рам/Селисбери
Одиночный разряд
15:00. Каспер Рууд – Феликс Оже-Альясим
22:00. Рафаэль Надаль – Тейлор Фриц
Напомним, что ранее
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