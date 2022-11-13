 Первый день Итогового турнира АТР 2022, расписание матчей ᐉ UA-Футбол
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Первый день Итогового турнира АТР 2022, расписание матчей

Теннис
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Первый день Итогового турнира АТР 2022, расписание матчей

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Сегодня, 13 ноября, в итальянском Турине начинается Итоговый турнир АТР 2022. Восемь лучших теннисистов по итогам этого года разыграют чемпионский титул.

Вашему вниманию расписание первого игрового дня:

Пары

12:30. Аревало/Ройер – Гласспул/Хелиоваара

19:30. Гранольерс/Себальос – Рам/Селисбери

Одиночный разряд

15:00. Каспер Рууд – Феликс Оже-Альясим

22:00. Рафаэль Надаль – Тейлор Фриц

Напомним, что ранее определился победитель юниорского Итогового турнира.

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В статье: Итоговый турнир АТР
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