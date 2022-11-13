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WTA. Катерина Байндл вышла в финал турнира в Чили

Теннис
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В полуфинале обыграла теннисистку из Черногории

WTA. Катерина Байндл вышла в финал турнира в Чили

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Колина (WTA), украинская теннисистка Катерина Байндл вышла в финал турнира серии WTA 125 в Чили. В полуфинальном матче украинке удалось обыграть черногорскую теннисистку Данку Ковинич.

Соперницей Байндл станет египтянка Маяр Шериф. Для Катерины этот финал Челленджера станет лишь вторым за карьеру, для Шериф – четвертым. Байндл выиграла свой первый и единственный финал до сегодня, Маяр же победила в каждом из трех предыдущих.

Грунт

Катерина Байндл (Украина) – Данка Ковинич (Черногория)

7:6|6:1

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В статье: теннис Катерина Байндл
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