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WTA. Катерина Байндл вышла в финал турнира в Чили
В полуфинале обыграла теннисистку из Черногории
Фото: Getty Images
Колина (WTA), украинская теннисистка Катерина Байндл вышла в финал турнира серии WTA 125 в Чили. В полуфинальном матче украинке удалось обыграть черногорскую теннисистку Данку Ковинич.
Соперницей Байндл станет египтянка Маяр Шериф. Для Катерины этот финал Челленджера станет лишь вторым за карьеру, для Шериф – четвертым. Байндл выиграла свой первый и единственный финал до сегодня, Маяр же победила в каждом из трех предыдущих.
Грунт
Катерина Байндл (Украина) – Данка Ковинич (Черногория)
7:6|6:1
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