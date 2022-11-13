Сборная Швейцарии выиграла Кубок Билли Джин Кинг

Сборная Швейцарии впервые в своей истории выиграла кубок Билли Джин Кинг. В финале команда обыграла сборную Австралии.

В составе сборной Швейцарии выступили Жиль Тайкманн и Белинда Бенчич. За Австралию же сыграли Сторм Сандерс и Айла Томлянович.

Крытые корты, хард

Швейцария – Австралия – 2:0

Жиль Тайкманн (Швейцария) – Сторм Сандерс (Австралия)

6:3|4:6|6:3

Белинда Бенчич (Швейцария) – Айла Томлянович (Австралия)

6:2|6:1