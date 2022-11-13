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Сборная Швейцарии выиграла Кубок Билли Джин Кинг
В финале обыграли Австралию
Фото: WTA
Сборная Швейцарии впервые в своей истории выиграла кубок Билли Джин Кинг. В финале команда обыграла сборную Австралии.
В составе сборной Швейцарии выступили Жиль Тайкманн и Белинда Бенчич. За Австралию же сыграли Сторм Сандерс и Айла Томлянович.
Крытые корты, хард
Швейцария – Австралия – 2:0
Жиль Тайкманн (Швейцария) – Сторм Сандерс (Австралия)
6:3|4:6|6:3
Белинда Бенчич (Швейцария) – Айла Томлянович (Австралия)
6:2|6:1
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