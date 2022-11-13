 Сборная Швейцарии выиграла Кубок Билли Джин Кинг ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Сборная Швейцарии выиграла Кубок Билли Джин Кинг
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Швейцарии выиграла Кубок Билли Джин Кинг

Теннис
(1 голосов)

В финале обыграли Австралию

Сборная Швейцарии выиграла Кубок Билли Джин Кинг

Фото: WTA

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Швейцарии впервые в своей истории выиграла кубок Билли Джин Кинг. В финале команда обыграла сборную Австралии.

В составе сборной Швейцарии выступили Жиль Тайкманн и Белинда Бенчич. За Австралию же сыграли Сторм Сандерс и Айла Томлянович.

Крытые корты, хард

Швейцария – Австралия – 2:0

Жиль Тайкманн (Швейцария) – Сторм Сандерс (Австралия)

6:3|4:6|6:3

Белинда Бенчич (Швейцария) – Айла Томлянович (Австралия)

6:2|6:1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Кубок Билли Джин Кинг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде