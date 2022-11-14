АТР. Надаль проиграл третий матч подряд

Итоговый турнир (АТР), испанский теннисист Рафаэль Надаль проиграл в первом туре группового этапа турнира. Испанца обыграл американский теннисист Тэйлор Фриц. В другом матче первого тура Феликс Оже-Алиассим уступил Касперу Рууду.

Таким образом, Надаль проиграл уже три матча подряд. До этого он потерпел поражение на US Open, а также на Мастерсе в Париже. В последний раз подобное случалось с Рафаэлем еще в 2009 году.

Крытые корты, хард

Каспер Рууд (Норвегия) – Феликс Оже-Алиассим (Канада)

7:6|6:4

Тэйлор Фриц (США) – Рафаэль Надаль (Испания)

7:6|6:1