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АТР. Надаль проиграл третий матч подряд

Теннис
(1 голосов)

В последний раз подобное случалось в 2009 году

АТР. Надаль проиграл третий матч подряд

Фото: Tennis365

UA-Футбол
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Итоговый турнир (АТР), испанский теннисист Рафаэль Надаль проиграл в первом туре группового этапа турнира. Испанца обыграл американский теннисист Тэйлор Фриц. В другом матче первого тура Феликс Оже-Алиассим уступил Касперу Рууду.

Таким образом, Надаль проиграл уже три матча подряд. До этого он потерпел поражение на US Open, а также на Мастерсе в Париже. В последний раз подобное случалось с Рафаэлем еще в 2009 году.

Крытые корты, хард

Каспер Рууд (Норвегия) – Феликс Оже-Алиассим (Канада)

7:6|6:4

Тэйлор Фриц (США) – Рафаэль Надаль (Испания)

7:6|6:1

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В статье: теннис Рафаэль Надаль Феликс Оже Альяссим Тэйлор Фриц Каспер Рууд
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