 Рафаэль Надаль впервые за 13 лет потерпел 3 поражения подряд ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Рафаэль Надаль впервые за 13 лет потерпел 3 поражения подряд
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рафаэль Надаль впервые за 13 лет потерпел 3 поражения подряд

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Испанец уже не показывает прежний уровень

Рафаэль Надаль впервые за 13 лет потерпел 3 поражения подряд

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Испанский теннисист Рафаэль Надаль впервые с 2009 года потерпел три поражения подряд, пишет журналист Хосе Мануэль Аморос в своём "твиитере". 13 ноября Надаль потерпел поражение от представителя США Тейлора Фритца на Итоговом турнире ATP.

Ранее на Открытом чемпионате США Надаль проиграл американцу Фрэнсису Тиафо. После этого Надаль проиграл ещё одному представителю США Томми Полу.

Надаль также в одной группе играет с Каспером Руудом и Феликсом Оже-Альяссимом. В следующем матче Надаль встретится с Руудом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде