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Рафаэль Надаль впервые за 13 лет потерпел 3 поражения подряд
Испанец уже не показывает прежний уровень
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский теннисист Рафаэль Надаль впервые с 2009 года потерпел три поражения подряд, пишет журналист Хосе Мануэль Аморос в своём "твиитере". 13 ноября Надаль потерпел поражение от представителя США Тейлора Фритца на Итоговом турнире ATP.
Ранее на Открытом чемпионате США Надаль проиграл американцу Фрэнсису Тиафо. После этого Надаль проиграл ещё одному представителю США Томми Полу.
Надаль также в одной группе играет с Каспером Руудом и Феликсом Оже-Альяссимом. В следующем матче Надаль встретится с Руудом.
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