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Надаль: Мне нужно больше матчей, чтобы играть на Итоговом турнире

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Испанец объяснил, почему проиграл в на старте соревнований

Надаль: Мне нужно больше матчей, чтобы играть на Итоговом турнире

Фото: Tennis365

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22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, почему неожиданно проиграл американскому теннисисту Тейлору Фритцу в 1-м туре группового этапа Итогового чемпионата ATP. Испанский спортсмен потерпел поражение со счётом 6:7 (3:7), 1:6.

По словам Надаля, он провёл слишком мало матчей после US Open. Напомним, на "Мастерсе" в Париже он проиграл другому американцу Томми Полу.

"Мне нужно больше матчей, чтобы играть на таком уровне. Хотя тренируюсь я хорошо — гораздо лучше, чем выступаю, без сомнения. Но это нормально.

Это не лучший турнир в смысле возвращения после двух месяцев вне корта. Нет времени набраться уверенности. У меня ещё есть шансы. Но, разумеется, я не очень доволен началом", — сказал Надаль на пресс-конференции.

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В статье: Рафаэль Надаль
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