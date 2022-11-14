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Надаль: Мне нужно больше матчей, чтобы играть на Итоговом турнире
Испанец объяснил, почему проиграл в на старте соревнований
Фото: Tennis365
22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, почему неожиданно проиграл американскому теннисисту Тейлору Фритцу в 1-м туре группового этапа Итогового чемпионата ATP. Испанский спортсмен потерпел поражение со счётом 6:7 (3:7), 1:6.
По словам Надаля, он провёл слишком мало матчей после US Open. Напомним, на "Мастерсе" в Париже он проиграл другому американцу Томми Полу.
"Мне нужно больше матчей, чтобы играть на таком уровне. Хотя тренируюсь я хорошо — гораздо лучше, чем выступаю, без сомнения. Но это нормально.
Это не лучший турнир в смысле возвращения после двух месяцев вне корта. Нет времени набраться уверенности. У меня ещё есть шансы. Но, разумеется, я не очень доволен началом", — сказал Надаль на пресс-конференции.
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