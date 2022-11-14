Федерер показал, как проводит свободное время

20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер опубликовал новую фотографию в своих социальных сетях. 41-летний спортсмен показал, как выглядит его идеальное воскресенье. Он выложил снимок из уличного кафе.

"Идеальное воскресенье", — подписал фотографию Федерер.

Напомним, Роджер Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера в Лондоне (Британия). Свой прощальный матч Федерер провёл в парном разряде с 22-кратным чемпионом турниров "Большого шлема", бывшей первой ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем.