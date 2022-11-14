Сборная Украины узнала своего следующего соперника Кубок Билли Джин Кинг

В Глазго состоялась жеребьевка матчей Квалификации в командном турнире

Весной следующего года сборная Украины за выход в финальную часть соревнований будет бороться с Чехией. Матч пройдет на домашнем для нашей команды корте.

Напомним, в субботу украинские теннисистки одержали победу над Японией в матче плей-офф.

Противостояние в рамках этапа Qualifiers намечено на 14-15 апреля 2023 года.