 Сборная Украины узнала своего следующего соперника Кубок Билли Джин Кинг ᐉ UA-Футбол
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Сборная Украины узнала своего следующего соперника Кубок Билли Джин Кинг

Теннис
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Пожелаем удачи нашей команде

Сборная Украины узнала своего следующего соперника Кубок Билли Джин Кинг

Фото: sport.ru

Новина українською

В Глазго состоялась жеребьевка матчей Квалификации в командном турнире

Весной следующего года сборная Украины за выход в финальную часть соревнований будет бороться с Чехией. Матч пройдет на домашнем для нашей команды корте.

Напомним, в субботу украинские теннисистки одержали победу над Японией в матче плей-офф.

Противостояние в рамках этапа Qualifiers намечено на 14-15 апреля 2023 года.

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В статье: сборная Украины по теннису
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Источник:
БТУ

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