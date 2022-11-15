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Джоковичу дадут визу в Австралию и он может сыграть на Australian Open

Теннис
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Серб пропускал соревнования в 2022 году из-за отказа вакцинироваться

Джоковичу дадут визу в Австралию и он может сыграть на Australian Open

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

21-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Новак Джокович в 2023 году получит визу в Австралию, что позволит ему сыграть на Australian Open. Об этом сообщает The Guardian. Турнир пройдёт в январе.

Сообщается, что новый министр иммиграции Австралии выдаст Джоковичу визу, несмотря на то что предыдущее правительство выписало ему трёхлетний запрет на въезд в страну. Напомним, в январе 2022 года Новака, не желающего прививаться, со скандалом депортировали из страны.

В сезоне-2022 Джокович по той же причине пропустил Открытый чемпионат США, который проходил в конце августа — начале сентября, и ещё несколько турниров.

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В статье: Новак Джокович
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