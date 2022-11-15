Алексей Крутых вышел в основу турнира в Хельсинки

Алексей Крутых вышел в основную сетку на "челленджере" в Финляндии. В финальной части квалификации украинец обыграл Никласа Шелла.

Хельсинки, Финляндия. Квалификация. Второй круг

Алексей Крутых (Украина, 2) - Никлас Шелл (Германия, Alt) 7:5, 3:6, 6:1

По ходу встречи украинский теннисист выполнил девять эйсов при одной двойной ошибке (7-9 у соперника), реализовал 4 из 13 брейк-поинтов и проиграл два гейма на собственной подаче.

В первом круге Алексей сыграет с Александром Шевченко, которого дважды обыгрывал в этом году на грунтовых турнирах ITF.