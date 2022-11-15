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Алексей Крутых вышел в основу турнира в Хельсинки

Теннис
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Украинец добыл тяжелую победу

Алексей Крутых вышел в основу турнира в Хельсинки

Фото: Maia Open 2021

Новина українською

Алексей Крутых вышел в основную сетку на "челленджере" в Финляндии. В финальной части квалификации украинец обыграл Никласа Шелла.

Хельсинки, Финляндия. Квалификация. Второй круг

Алексей Крутых (Украина, 2) - Никлас Шелл (Германия, Alt) 7:5, 3:6, 6:1

По ходу встречи украинский теннисист выполнил девять эйсов при одной двойной ошибке (7-9 у соперника), реализовал 4 из 13 брейк-поинтов и проиграл два гейма на собственной подаче.

В первом круге Алексей сыграет с Александром Шевченко, которого дважды обыгрывал в этом году на грунтовых турнирах ITF.

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В статье: Алексей Крутых
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