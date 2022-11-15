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Джокович ответил на вопрос, как оно быть звездой

Теннис
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Новак заявил, что этот сезон отличался от предыдущих

Джокович ответил на вопрос, как оно быть звездой

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

21-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Новак Джокович на пресс-конференции ответил на вопрос, насколько ему сложно быть суперзвездой на полставки. Журналист задал такой вопрос, имея в виду, что Джокович, не желающий прививаться, вынужден пропускать некоторые турниры. В частности, в сезоне-2022 Новак пропустил два ТБШ, а именно Australian Open и US Open, зато выиграл Уимблдон.

"Могу сказать, что этот сезон отличается от всех предыдущих. После Австралии мне было непросто найти нужный баланс, учитывая всё то, что происходило за пределами корта. Но ближе к окончанию грунтового сезона я вышел на желаемый уровень.

Уимблдон был важным турниром. Он всегда проходит тогда, когда надо. Он стал не только облегчением для меня, но и вселил уверенность", — сказал Джокович на пресс-конференции.

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В статье: Новак Джокович
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