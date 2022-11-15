Александр Крутых покидает турнир в Хельсинки на старте соревнований

Алексей Крутых завершил выступление на "челленджере" в Финляндии. В матче первого круга он обыграл Александра Шевченко.

Хельсинки, Финляндия. Первый круг

Алексей Крутых (Украина) - Александр Шевченко 2:6, 3:6

Украинский теннисист потерпел первое поражение в трёх матчах против сегодняшнего соперника. В марте этого года Крутых встречался с Шевченко на двух подряд грунтовых турнирах ITF M25 в Турции.