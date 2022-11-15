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Александр Крутых покидает турнир в Хельсинки на старте соревнований
Украинец не смог выйти во второй круг
Фото: Maia Open 2021
Алексей Крутых завершил выступление на "челленджере" в Финляндии. В матче первого круга он обыграл Александра Шевченко.
Хельсинки, Финляндия. Первый круг
Алексей Крутых (Украина) - Александр Шевченко 2:6, 3:6
Украинский теннисист потерпел первое поражение в трёх матчах против сегодняшнего соперника. В марте этого года Крутых встречался с Шевченко на двух подряд грунтовых турнирах ITF M25 в Турции.
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