 Александр Крутых покидает турнир в Хельсинки на старте соревнований ᐉ UA-Футбол
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Александр Крутых покидает турнир в Хельсинки на старте соревнований

Теннис
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Украинец не смог выйти во второй круг

Александр Крутых покидает турнир в Хельсинки на старте соревнований

Фото: Maia Open 2021

Новина українською

Алексей Крутых завершил выступление на "челленджере" в Финляндии. В матче первого круга он обыграл Александра Шевченко.

Хельсинки, Финляндия. Первый круг

Алексей Крутых (Украина) - Александр Шевченко 2:6, 3:6

Украинский теннисист потерпел первое поражение в трёх матчах против сегодняшнего соперника. В марте этого года Крутых встречался с Шевченко на двух подряд грунтовых турнирах ITF M25 в Турции.

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В статье: Алексей Крутых
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