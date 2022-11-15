Рафаэль Надаль уступил Оже-Альясиму в групповом этапе Итогового турнира АТР

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в групповом этапе Итогового турнира АТР.

Напомним, что соревнования проходят в Турине (Италия).

Матч продолжался 1 час 58 минут.

Феликс Оже-Альясим - Рафаэль Надаль 6:3, 6:4

Оже-Альясим 15 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырех. На счету Надаля один эйс, четыре двойные ошибки и пять нереализованных брейк-пойнтов.