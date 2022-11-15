 Рафаэль Надаль уступил Оже-Альясиму в групповом этапе Итогового турнира АТР ᐉ UA-Футбол
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Рафаэль Надаль уступил Оже-Альясиму в групповом этапе Итогового турнира АТР

Теннис
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Испанец потерпел очередное поражение

Рафаэль Надаль уступил Оже-Альясиму в групповом этапе Итогового турнира АТР

Фото: Tennis365

Новина українською

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в групповом этапе Итогового турнира АТР.

Напомним, что соревнования проходят в Турине (Италия).

Матч продолжался 1 час 58 минут.

Феликс Оже-Альясим - Рафаэль Надаль 6:3, 6:4

Оже-Альясим 15 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырех. На счету Надаля один эйс, четыре двойные ошибки и пять нереализованных брейк-пойнтов.

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В статье: Рафаэль Надаль
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