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Рафаэль Надаль уступил Оже-Альясиму в групповом этапе Итогового турнира АТР
Испанец потерпел очередное поражение
Фото: Tennis365
Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в групповом этапе Итогового турнира АТР.
Напомним, что соревнования проходят в Турине (Италия).
Матч продолжался 1 час 58 минут.
Феликс Оже-Альясим - Рафаэль Надаль 6:3, 6:4
Оже-Альясим 15 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырех. На счету Надаля один эйс, четыре двойные ошибки и пять нереализованных брейк-пойнтов.
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